В Китае расширили запрет на использование iPhone чиновниками

Правительственные фирмы и организации в Китае приказали своим сотрудникам перестать использовать iPhone и другие иностранные устройства на работе. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Этот запрет является дополнением к уже существующим запретам в Пекине и Тяньцзине, требующим от сотрудников оставлять иностранные устройства дома. Этот шаг соответствует стратегии Китая о замене американских технологий, что усиливается увеличением популярности Huawei.

Акции Apple подверглись падению после сообщения о расширении запрета, акции поставщиков компании тоже упали. Запрет начал набирать обороты по всей стране.