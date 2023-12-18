Украина, Молдова и Армения присоединились к санкциям ЕС против России
Украина, Армения, Молдова и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против России за нарушение прав человека, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Совет Европейского союза.
Отмечается, что 4 декабря текущего года Совет ЕС продлил действующие санкции еще на двенадцать месяцев, до 8 декабря 2024 года, и внес поправки в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры.
К этому решению Совета присоединились:
- Северная Македония,
- Черногория;
- Албания;
- Украина;
- Республика Молдова;
- Босния и Герцеговина;
- Исландия;
- Лихтенштейн;
- Норвегия;
- Армения;
- Азербайджан.
"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
О чем идет речь
Ранее сообщалось, что ЕС продлил часть санкций против России за нарушение прав человека. Они будут действовать почти до конца 2026 года.
На три года были продлены ограничения в отношении бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александра Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора России Игоря Краснова и директора Росгвардии Виктора Золотова.
12 пакет санкций против РФ
Ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии.
Этому препятствовала Австрия, которая потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Politico сообщило, что сегодня, 18 декабря, состоится короткая письменная процедура принятия, а также публикации 12-го пакета санкций Европейского союза против России.