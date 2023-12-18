ВАКС избрал меру пресечения четвертому судье апелляционного суда Киева

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде 4 млн грн залога с обязанностями судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, источник УП

18 декабря следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к еще одному судье Киевского апелляционного суда, который вместе с тремя другими судьями этого суда подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества.

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Как уточнили УП в пресс-службе САП, прокуроры просили для четвертого подозреваемого арест с 7 млн грн залога. Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным решением суда, добавили в пресс-службе.

Антикоррупционеры отмечают, что на сегодня ВАКС применил меры пресечения ко всем четырем подозреваемым.

05.12.2023 - мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей для одного судьи (Игоря Паленика -ред.).

08.12.2023 - к третьему судье - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн (Виктора Глиняного -ред.).

По данным источника "Украинской правды", за Сливу и Глиняного был внесен залог, поэтому на них возложены соответствующие процессуальные обязанности.

06.12.2023 - мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,5 млн грн залога для второго судьи (Юрия Сливы -ред.).

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