ВАКС избрал меру пресечения четвертому судье апелляционного суда Киева
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде 4 млн грн залога с обязанностями судье Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, источник УП
18 декабря следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к еще одному судье Киевского апелляционного суда, который вместе с тремя другими судьями этого суда подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества.
ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Как уточнили УП в пресс-службе САП, прокуроры просили для четвертого подозреваемого арест с 7 млн грн залога. Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным решением суда, добавили в пресс-службе.
Антикоррупционеры отмечают, что на сегодня ВАКС применил меры пресечения ко всем четырем подозреваемым.
05.12.2023 - мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей для одного судьи (Игоря Паленика -ред.).
08.12.2023 - к третьему судье - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 997 608 грн (Виктора Глиняного -ред.).
По данным источника "Украинской правды", за Сливу и Глиняного был внесен залог, поэтому на них возложены соответствующие процессуальные обязанности.
06.12.2023 - мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,5 млн грн залога для второго судьи (Юрия Сливы -ред.).
Предыстория:
- 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения. Речь идет о судьях Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
- Следствие установило, что один из судей предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был дать 35 тыс. долларов.
- После получения взятки судья-посредник оставил 10 тыс. долларов себе, а остальные 25 тысяч положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой.
- Коллектив судей апелляционного суда заявил, что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции".
- Высший совет правосудия дал согласие на арест четырех судей Киевского апелляционного суда.