Зеленский назначил государственного уполномоченного АМКУ: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал Максим Сандыга, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит указ главы государства.

"Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины" , - говорится в документе.

Максим Сандыга

В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академия прокуратуры Украины, по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень - магистр права.

Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Кадровые изменения в АМКУ

В начале ноября этого года Зеленский уволил заместителя главы АМКУ Анжелику Коноплянко.

При этом в середине сентября президентуволил государственного уполномоченного АМКУ Сергея Тищика.