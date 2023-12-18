Зеленский назначил государственного уполномоченного АМКУ: что о нем известно
Президент Владимир Зеленский назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Им стал Максим Сандыга, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит указ главы государства.
"Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в документе.
Максим Сандыга
В 2007 году окончил Академию адвокатуры Украины, по специальности "Правоведение", а в 2011 году - Национальную академия прокуратуры Украины, по специальности правоведение, образовательно-квалификационный уровень - магистр права.
Работал помощником прокурора Деснянского района Киева, следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины. С 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кадровые изменения в АМКУ
В начале ноября этого года Зеленский уволил заместителя главы АМКУ Анжелику Коноплянко.
При этом в середине сентября президентуволил государственного уполномоченного АМКУ Сергея Тищика.