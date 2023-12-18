В ЕС определились с датой обсуждения 50 млрд евро для Украины

Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок, сообщает Европейская правда.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Председатель Евросовета сказал, что на саммите 1 февраля лидеры ЕС обсудят вопрос среднесрочного пересмотра бюджета Евросоюза, в том числе и выделение многолетней помощи Украине.

Press conference with @alexanderdecroo ahead of the launch of the Belgian presidency of the Council #EU2024BE https://t.co/wgaaqIei7s — Charles Michel (@CharlesMichel) December 18, 2023

На прошлой неделе Мишель по завершении переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи, заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу. Сначала сообщалось, что он состоится в январе.

Лидеры ЕС ранее выразили уверенность, что им все же удастся согласовать программу финансовой поддержки для Украины объемом 50 миллиардов евро включая голос Венгрии.

А Министерство иностранных дел Украины заявило о достижении на саммите ЕС принципиального решения о создании Украинского фонда размером 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.