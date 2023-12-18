Дания и Швеция анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Дания и Швеция вместе анонсировали новый пакет военной помощи для Украины на сумму около 240 млн евро, в который войдут боевые машины пехоты, сообщает Европейская правда.

Как сообщает DR, об этом на совместной пресс-конференции объявили министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его шведский коллега Пол Йонсон.

В пакет помощи войдут около 20 БМП шведского производства – гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90.

Стоимость техники составляет 1,8 млрд датских крон – более 240 млн евро.

На прошлой неделе в правительстве Дании рассказали о планах на еще один пакет помощи для Украины, в который войдут боеприпасы, танки и беспилотники.

Швеция в прошлом объявила пакет невоенной помощи для Украины на 120 млн евро, которые, среди прочего, пойдут на поддержку населения страны зимой.