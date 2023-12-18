В Финляндии поместили под арест российского боевика, выдачи которого хочет Украина

В Финляндии поместили под арест бывшего командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, известного также как Воислав Торден, которого подозревают в террористических преступлениях в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Yle.

Окружной суд Хельсинки принял решение о заключении под стражу Петровского, которого посадили по подозрению в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах.

Отмечается, что обвинение россиянину должны предъявить не позднее 31 мая 2024 года.

Ранее Генеральная прокуратура Финляндии инициировала предварительное расследование относительно вероятных военных преступлений, совершенных в Украине Петровским.

Об аресте в Финляндии Петровского финские СМИ сообщили 25 августа. Но финский Верховный суд на прошлой неделе постановил, что мужчину нельзя экстрадировать в Украину, потому что его там якобы ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Петровского внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины. По данным Министерства финансов США, Петровский занимал должность командира группировки "Русич" с 2022 года. До этого его руководителем был Алексей Мильчаков – неонацистский наемник, который также находится под санкциями.

По словам американских чиновников, Петровский взял на себя основную ответственность за командование российскими боевиками после того, как Мильчаков получил ранение в боях за Харьков в 2022 году.

Офис генерального прокурора Украины подготовил материалы для экстрадиции Петровского. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".