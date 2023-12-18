В ГУР назвали "резонансным событием" обнаружение прослушки у Залужного
В Главном управлении разведки Украины назвали "резонансным событием" обнаружение прослушивающих устройств у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей.
"Это резонансное событие и контрразведывательные органы, СБУ прежде всего, должны разобраться и установить истину в этой ситуации.
Продолжается война и враг пытается различными способами получить информацию, изучить наши планы. Потому что подобные инструменты всегда дешевле и экономят огромную часть ресурсов на поле боя".
Предыстория:
- 17 декабря стало известно, что в кабинетах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и некоторых его сотрудников нашли устройства для прослушивания.
- Позже СБУ заявила, что техническое устройство, которое находилось в нерабочем состоянии, было обнаружено в одном из потенциальных мест дислокации Залужного, открыто уголовное производство.
- Сам Залужный не расценивает обнаружение устройств для прослушивания в своем кабинете как давление и не думает, что в том кабинете могли озвучиваться государственные тайны.