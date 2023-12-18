Президент Чехии прогнозирует "значительный сдвиг" в войне в Украине в 2024 году

Чешский президент, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел считает, что в 2024 году на поле боя в Украине может произойти "значительный сдвиг", и его последствия будут зависеть от выборов в США и России, сообщает Европейская правда.

Об этом Павел сказал в интервью порталу Seznam Správy.

По мнению президента Чехии, "развитие конфликта в Украине показывает, что мы с большой вероятностью увидим определенный значительный сдвиг в следующем году".

"И пока все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам бы хотелось. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", – добавил он.

Павел пояснил, что имеет в виду президентские выборы в России с заранее определенным результатом и в Соединенных Штатах, где результат не является столь определенным.

"И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. В конце концов, президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США", – отметил чешский президент.

Он считает, что так Путин выразил ожидание возвращения к власти Дональда Трампа, с которым сможет объясниться "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".

"Это, конечно, ситуация, которая, безусловно, не является благоприятной для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован", – подытожил Павел.

В Разведывательном центре Сил обороны Эстонии ранее оценили, что бюджет на 2024 год, который утвердил президент Владимир Путин, позволяет России продолжать войну в Украине с той же интенсивностью, что и сейчас.

СМИ также узнали, что в случае избрания президентом США Дональд Трамп планирует назначить на ключевые должности в Пентагоне, Госдепе и ЦРУ лояльных ему людей для реализации изоляционистской политики.