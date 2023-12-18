США предоставят Украине еще один пакет военной помощи, но он может быть последним – Кирби

Соединенные Штаты намерены в декабре предоставить еще один пакет военной помощи Украине. Однако он может оказаться последним, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, говорит сообщение журналистки Politico в Twitter.

"США все еще планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце этого месяца. Но он может оказаться последним, пока Конгресс не примет решение о выделении дополнительных средств" , - заявил он.

Кирби отметил, что после этого у Белого дома больше не будет полномочий на пополнение запасов.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В октябре этого года президент США Джо Байден запросил у Конгресс более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование военной помощи для Украины более чем на 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат США заблокировал начало дебатов по пакету военной помощи. Причиной этому стали требования республиканской партит внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по предоставлению финансирования для военной помощи Украине. На этом фоне Сенат США решил продлить работу перед рождественскими каникулами.