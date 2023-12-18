Bloomberg: Пентагон предупредил Конгресс, что деньги для Украины заканчиваются

Финансовый инспектор Пентагона Майкл Маккорд в письме к руководителям профильных комитетов Конгресса США предупредил, что средств на финансирование военной помощи Украине у ведомства осталось до 30 декабря, сообщает Европейская правда.

Текст письма оказался в распоряжении агентства Bloomberg.

В письме к руководителям комитетов по вопросам оборонной политики и ассигнований Палаты представителей и Сената США Маккорд указал, что Министерство обороны сейчас тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового вооружения и техники, которые заменят снятые с вооружения и отправленные в Украину.

"После того, как эти средства будут использованы, министерство исчерпает финансирование, доступное нам для предоставления помощи по безопасности Украине", – написал чиновник Пентагона.

Он уточнил, что в случае отсутствия решения Конгресса США о дополнительном финансировании Минобороны сможет профинансировать замещение еще одного пакета военной помощи до 30 декабря.

Последний такой пакет, напомним, США объявили 12 декабря, его сумма составляла 200 миллионов долларов.

Белый дом в октябре обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.

В Белом доме призвали не медлить с принятием дополнительной поддержки Украины, указав на новые угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес Украины во время его пресс-конференции 14 декабря.

Но существует вероятность, что Сенат США и, соответственно, и Конгресс в целом до конца года вряд ли примет новые ограничения по безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.