"Укрзализныця" запустит ретропоезда "Рождественский экспресс" во Львове и Киеве

"Укрзализныця" в период зимних праздников назначает ретропоезд на паровозной тяге "Рождественский экспресс", который будет курсировать во Львове и Киеве, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Рождественские экспрессы в Киеве и Львове будут курсировать 23, 24, 30 и 31 декабря.

В Киеве паровозы будут отправляться дважды в день: в 10:27 и в 12:40. Во Львове - трижды в день: в 10:05, в 13:00 и в 15:20.

В УЗ советуют приходить на вокзал хотя бы за 30 минут до отправки, чтобы сделать памятные фото и принять участие в праздничной программе.

"На перроне пассажиров встретит профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле исторического паровоза, а в вагонах будет ожидать развлекательная программа для детей, вкусности и подарки" , - говорится в сообщении.

В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия.

Билеты можно приобрести в приложении и чат-ботах Укрзализныци: для Киева: по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Казковый; для Львова: по запросу Львов - Львов- Сказочный.

Добавляется, что 30% мест выделено для бесплатных поездок детей погибших железнодорожников, детей военнослужащих и других социальных категорий.