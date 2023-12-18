"Укрзализныця" запустит ретропоезда "Рождественский экспресс" во Львове и Киеве
"Укрзализныця" в период зимних праздников назначает ретропоезд на паровозной тяге "Рождественский экспресс", который будет курсировать во Львове и Киеве, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Рождественские экспрессы в Киеве и Львове будут курсировать 23, 24, 30 и 31 декабря.
В Киеве паровозы будут отправляться дважды в день: в 10:27 и в 12:40. Во Львове - трижды в день: в 10:05, в 13:00 и в 15:20.
В УЗ советуют приходить на вокзал хотя бы за 30 минут до отправки, чтобы сделать памятные фото и принять участие в праздничной программе.
"На перроне пассажиров встретит профессиональный фотограф, который сделает бесплатные фото возле исторического паровоза, а в вагонах будет ожидать развлекательная программа для детей, вкусности и подарки", - говорится в сообщении.
В случае воздушной тревоги поезда Укрзализныци, как всегда, продолжат курсировать по расписанию, но детские мероприятия переместятся с перронов в вагоны и укрытия.
Билеты можно приобрести в приложении и чат-ботах Укрзализныци: для Киева: по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Казковый; для Львова: по запросу Львов - Львов- Сказочный.
Добавляется, что 30% мест выделено для бесплатных поездок детей погибших железнодорожников, детей военнослужащих и других социальных категорий.