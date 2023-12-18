Зеленский провел совещания по работе в следующем году
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с первых чисел января Украина продлит работу над дальнейшим привлечением поддержки, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечернее обращение Зеленского 18 декабря.
"Провел сегодня несколько совещаний по нашей работе этой зимой – и международной, и некоторых аспектов внутренней. Уже видим, как с первых чисел января начнем направлять новый год в интересах защиты международного права, в интересах дальнейшей поддержки Украины в этой войне. В различных направлениях есть конкретные договоренности, конкретный график действий.
Этот год показал, что возможности двусторонних программ долговременной поддержки – и не только от наиболее сильных государств мира – являются инструментом, который не только эффективно помогает, но и дает четкий сигнал всем в мире – сигнал уверенной поддержки Украины".
Зеленский анонсировал, что в дальнейшем продолжится работа по таким программам.