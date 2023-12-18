СМИ: Экс-офицер ГРУ даст показания в МУС о военных преступлениях РФ в Украине

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ, участник ЧВК "Вагнера" Игорь Саликов 18 декабря прибыл в Нидерланды и заявил о намерении выступить в Международном уголовном суде (МУС) с рассказом о военных преступлениях российских оккупантов в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает EenVandaag.

60-летний экс-офицер служил в росармии около 25 лет, затем входил в состав наемников "вагнеровцев", воевал в Сирии, Африке и Украине.

Сейчас он написал в МУС заявление о желании дать свидетельства о военной агрессии РФ против Украины, поскольку принимал участие в действиях российских захватчиков не только после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но также в 2014-м на территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Саликова, он являлся свидетелем многих преступлений. В своем письме МУС экс-ГРУшник пишет, что приказы обычно поступают непосредственно из Минобороны РФ в Москве, а иногда даже из офиса диктатора Владимира Путина.

О чем рассказал ГРУшник

Мужчина рассказал, что участвовал в войне против Украины с момента захвата Россией Крыма в 2014 году. Бывший российский офицер также подтвердил кампанию Кремля о сфальсифицированном псевдо-"референдуме" на Донбассе с целью оправдания вторжения.

Саликов говорит, что ВС РФ убедили вторгнуться в Украину в 2014 году лживой пропагандой и фейковыми сюжетами, в частности о неких нацистах. Российские военные также проводили на Донбассе "операции под фальшивым флагом", устанавливали мины в гражданских районах, что повлекло много смертей, в том числе детей.

Это делалось с целью эскалации и обвинения украинской армии в насилии против жителей востоке страны, объяснил экс-ГРУшник и добавил, что "в то время как, например, сепаратисты совершили обстрел города Донецка".

Также российский полковник в отставке рассказал, что присутствовал в этом районе после широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года.

"Я был свидетелем зверств против мирного населения" , - заявил Саликов, и рассказал, что также проводились пытки и казни военнопленных.

Кроме того, он пишет в суд, что был свидетелем похищения детей.

По словам Саликова, речь шла о "целых колоннах агентов ФСБ, на легковых автомобилях и небольших микроавтобусах".

Приезд в Нидерланды

Экс-офицер также сообщил, что вместе с семьей смог выехать из РФ в июне 2022 года, временно проживал на Кипре, а затем через Сербию и другие страны выехал в Нидерланды, где заявил о желании дать суду в Гааге ценные свидетельства о военных преступлениях российских захватчиков, и приказах об их совершении.

Бывший полковник ГРУ Игорь Саликов в Нидерландах заявил о намерении дать свидетельства в МУС о военных преступлениях РФ в Украине (фото: eenvandaag.assets.avrotros.nl)

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявлял член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.