Минкульт: Музыкальный сервис Spotify окончательно покинул Россию

Юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России окончательно прекратило работу, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России ликвидировали 14 декабря. Следовательно, Spotify полностью прекратил работу в стране-агрессорке. Spotify зарегистрировался как юридическое лицо в РФ в январе 2014 года. Заработал сервис в июле 2020 года. Уже весной 2022 года компания объявила работы на российском рынке" , — говорится в сообщении.

Таким образом, на территории РФ больше нельзя пользоваться услугами на веб-сайте и в приложении Spotify.

Кроме того, изготовитель сетевого оборудования Cisco ликвидировал одну из двух своих компаний в РФ.

Как сообщалось, 25 марта 2022 года стриминговый музыкальный сервис Spotify заявил об окончательном прекращении работы на территории России. Процесс ликвидации русского юридического лица Spotify LLC начался в начале 2023 года.