ISW: Войска РФ продолжают атаковать под Купянском и Лиманом
Российские оккупанты продолжают наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 18 декабря им не удалось продвинуться. Вероятно, оккупанты имели успех у Клещеевки и Андреевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
"Российские войска продолжали наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 декабря и, вероятно, не продвинулись вперед.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к северо-востоку и востоку от Купянска возле Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), на северо-запад от Кременной вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной), на запад от Кременной в районе к востоку от Тернов (17 км к востоку от Кременной) и на юг от Кременной вблизи Спирное (30 км к югу от Кременной)", – отмечают аналитики.
Председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские войска сосредоточили большинство обстрелов на Макеевке, а тяжелые бои идут у Тернов.
Российские пропагандисты утверждают, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Синьковки и Серебрянского леса к югу от Кременной, но украинские войска контратакуют на этих участках.
Пропагандисты также утверждают, что бои продолжаются возле Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
В отчете говорится о том, что россияне успешно атаковали вблизи Клещеевки и Андреевки.
Также российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 18 декабря, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
В то же время российские источники утверждают, что 18 декабря украинские силы провели неудачные наземные атаки на западе Запорожской области.
В ISW также подготовили выводы по итогам событий 18 декабря на основе информации от украинских ведомств и источников и пропагандистов из РФ:
- Сочетание дефицита артиллерийских боеприпасов и задержек в предоставлении западной помощи по безопасности, вероятно, заставляет украинские войска тратить материально-технические средства и может задержать будущие украинские контрнаступательные операции.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный отказался комментировать недавние западные сообщения об украинском контрнаступлении и российских наступательных планах на 2024 год.
- Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил 18 декабря, что российские войска имеют достаточно беспилотников для ежедневного нанесения ударов по Украине с разных направлений.
- По сообщениям, Минобороны России формирует четыре новых полка военно-транспортной авиации (ВТА), хотя эти усилия, скорее всего, направлены на реорганизацию существующих подразделений ВТА для поддержки позиционирования российских сил, а не на добавление новых возможностей в краткосрочной перспективе.
- Правительственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности поддержала законопроект, криминализирующий "русофобию" за рубежом, что, вероятно, является частью усилий, направленных на сохранение и усиление российского влияния в постсоветских странах.
- Российские чиновники упростили требования для получения российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы на фоне продолжающейся враждебности к мигрантам в российском обществе.
- ЕС принял 12-й пакет санкций в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
- Российские войска продолжили наступательные операции на линии Купянск - Сватово - Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка и на западе Запорожской области, а также осуществили подтвержденное продвижение на юго-запад от Донецка.
- Бывший спикер "Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР)" Эдуард Басурин заявил, что по состоянию на 18 декабря в составе добровольческих "казачьих" формирований в Украине служат более 25 000 российских военнослужащих.
- Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать причастность России и Беларуси к принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий.