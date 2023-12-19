ISW: Войска РФ продолжают атаковать под Купянском и Лиманом

Российские оккупанты продолжают наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но 18 декабря им не удалось продвинуться. Вероятно, оккупанты имели успех у Клещеевки и Андреевки.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Российские войска продолжали наступать вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 декабря и, вероятно, не продвинулись вперед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили российские атаки к северо-востоку и востоку от Купянска возле Синьковки (9 км к северо-востоку от Купянска) и к востоку от Петропавловки (7 км к востоку от Купянска), на северо-запад от Кременной вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной), на запад от Кременной в районе к востоку от Тернов (17 км к востоку от Кременной) и на юг от Кременной вблизи Спирное (30 км к югу от Кременной)" , – отмечают аналитики.

Председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские войска сосредоточили большинство обстрелов на Макеевке, а тяжелые бои идут у Тернов.

Российские пропагандисты утверждают, что российские войска пытаются прорвать украинскую оборону в районе Синьковки и Серебрянского леса к югу от Кременной, но украинские войска контратакуют на этих участках.

Пропагандисты также утверждают, что бои продолжаются возле Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

В отчете говорится о том, что россияне успешно атаковали вблизи Клещеевки и Андреевки.

Также российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 18 декабря, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.

В то же время российские источники утверждают, что 18 декабря украинские силы провели неудачные наземные атаки на западе Запорожской области.

В ISW также подготовили выводы по итогам событий 18 декабря на основе информации от украинских ведомств и источников и пропагандистов из РФ: