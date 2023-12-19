Китай пригрозил США "контрмерами" из-за продажи оружия Тайваню

Представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил, что Китай будет принимать контрмеры против соответствующих компаний, причастных к продаже оружия Тайваню, сообщает Украинская правда.

Ван Вэньбинь сделал это заявление в ответ на то, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню средств поддержки и оборудования на сумму 300 миллионов долларов.

Ван заявил, что, объявив об очередной продаже оружия китайскому региону Тайвань, США грубо нарушили принцип "одного Китая" и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа.

По его словам, этот шаг серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе и посылает ложный сигнал сепаратистским силам, которые стремятся к "независимости Тайваня".

Ван добавил, что несмотря на то, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, которое не терпит иностранного вмешательства, независимо от того, сколько оружия США предоставят Тайваню, это не изменит исторического курса на воссоединение Китая и не ослабит твёрдую волю китайского народа в защите своего национального суверенитета и территориальной целостности.