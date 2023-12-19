Британия поможет Украине укрепить контроль над Черным морем – СМИ

Британия использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море в рамках 10-летнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели.﻿﻿ Об этом пишет The Guardian, сообщает Украинская правда.

Меморандум о взаимопонимании пообещает "поддерживать Киев в борьбе" с Россией, предоставляя военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Он также будет содержать обещания послевоенных гарантий безопасности, которые будут сдерживать Москву, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и восстановление санкций.

Британские официальные лица сообщили своим украинским коллегам, что в рамках запланированного Меморандума о взаимопонимании страна сосредоточится на укреплении морского потенциала Киева.

Военные лидеры были впечатлены действиями Украины в Черном море, где она заставила российский флот отступить со своего традиционного опорного пункта в оккупированном Крыму.

Часть вооружения, в том числе ракеты Brimstone, поступила из Великобритании, которая до сих пор имеет один из самых мощных военно-морских флотов в мире.

Новое соглашение будет основываться на недавнем заявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "Коалицию морских сил и средств", которая передаст Украине два тральщика Королевских ВМС Великобритании.

Источник, близкий к переговорам, заявил, что соглашение продемонстрирует приверженность поддержке Украины в борьбе:

"Оно также предусматривает предоставление гарантий оказания помощи в пост-военном мире, если Россия снова нападет на Украину".

Великобритания надеется использовать свою морскую мощь и знания для дальнейшего развития военно-морских сил Украины.

Королевский военно-морской флот уже тренирует украинских специалистов по разминированию на безэкипажных подводных лодках для разоружения, обезвреживания российских бомб, мин-ловушек и мин на своих глубоководных судоходных путях и подготовки к десантным рейдам.

В прошлом году Британия начала предоставлять украинским войскам корабельные версии ракет Brimstone, которые российские военные блогеры приписывают атакам на системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

На данном этапе источники в оборонном ведомстве Британии отказались делиться какими-либо подробностями относительно вооружения, которое может быть отправлено Киеву, кроме подтверждения того, что оно также будет включать наземные и воздушные средства.