Курс валют НБУ на 19 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, достиг уровня 37.19 за 1 доллар.
Евро подорожал на 8 коп до 40.59 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 18 декабря 2023 года.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 47.09 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 42.84 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.35 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.192400
|EUR
|Евро
|40.591800
|RUB
|Рубль
|0.410020
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.089300
|CHF
|Швейцарский франк
|42.841000
|PLN
|Польский злотый
|9.346700