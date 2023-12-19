Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, достиг уровня 37.19 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 40.59 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 18 декабря 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 47.09 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 42.84 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.35 за 1 польский злотый.