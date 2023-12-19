Close button

Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс валют НБУ на 19 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 18 декабря, достиг уровня 37.19 за 1 доллар.

Евро подорожал на 8 коп до 40.59 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.10 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 18 декабря 2023 года.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 47.09 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 11 коп до 42.84 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 9.35 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.192400 +0.171
EUR Евро 40.591800 +0.08
RUB Рубль 0.410020
GBP Фунт стерлингов 47.089300 --0.105
CHF Швейцарский франк 42.841000 +0.109
PLN Польский злотый 9.346700 --0.047

Новости

Популярные темы форума

analytics