В ВСУ назвали цели РФ на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях

Российские войска наступают на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, чтобы захватить новые населенные пункты Донецкой и Харьковской областей, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.﻿ Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, сообщает Украинская правда.

"На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия врага.﻿ ﻿﻿Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V".

Цель врага на этом направлении понятна – это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области" , – отметил он.

Командующий Сухопутных войск добавил, что на Лиманском направлении российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций украинских войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении.

"Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники" , – отметил Сырский.

В то же время, "не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью ее захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск", добавил он.

"Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава.

Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага. Ряд решений относительно способов уничтожения врага мы с командирами приняли непосредственно в районах боевых действий" , – добавил командующий.

Сырский заявил, что на всех трех направлениях украинские войска держат оборону и уничтожают врага, поэтому противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов, сформированных из бывших заключенных.

Несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий.