Россия потеряла за сутки более 1100 военных – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1140 военных, 15 танков, 19 бронемашин, 15 артиллерийских систем и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 348 300 (+1 140) человек,
- танков − 5 798 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 10 771 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 8 190 (+15) ед,
- РСЗО − 926 (+0) ед,
- средств ПВО − 611 (+1) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 299 (+9) ед,
- крылатых ракет − 1 611 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 842 (+20) ед,
- специальной техники – 1 200 (+2) ед.