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Россия потеряла за сутки более 1100 военных – Генштаб ВСУ

Россия потеряла за сутки более 1100 военных – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в Украине около 1140 военных, 15 танков, 19 бронемашин, 15 артиллерийских систем и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 348 300 (+1 140) человек,
  • танков − 5 798 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 771 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 8 190 (+15) ед,
  • РСЗО − 926 (+0) ед,
  • средств ПВО − 611 (+1) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 299 (+9) ед,
  • крылатых ракет − 1 611 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 842 (+20) ед,
  • специальной техники – 1 200 (+2) ед.

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