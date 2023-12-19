Землетрясение в Китае: погибли более 100 человек, более 300 пострадали
На северо-западе Китая в результате землетрясения погибли по меньшей мере 116 человек и более 300 получили ранения, сообщает Радио Свобода.
По сообщениям государственных СМИ Китая, землетрясение произошло около полуночи в провинции Ганьсу. Там, по последним данным, число жертв достигло 105, в соседней провинции Цинхай погибли 11 человек.
В результате землетрясения в обеих провинциях повреждены дома и объекты инфраструктуры. Только в провинции Ганьсу разрушены около пяти тысяч домов. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. В район стихийного бедствия направлены в общей сложности около полутора тысяч пожарных и спасателей.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, глубина эпицентра – 10 км.
Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит, в частности Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, и особенно подвержен землетрясениям.
Одно из самых разрушительных землетрясений последних лет в Китае произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань. Тогда погибли более 87 тысяч человек.
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