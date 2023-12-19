Землетрясение в Китае: погибли более 100 человек, более 300 пострадали

На северо-западе Китая в результате землетрясения погибли по меньшей мере 116 человек и более 300 получили ранения, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям государственных СМИ Китая, землетрясение произошло около полуночи в провинции Ганьсу. Там, по последним данным, число жертв достигло 105, в соседней провинции Цинхай погибли 11 человек.

В результате землетрясения в обеих провинциях повреждены дома и объекты инфраструктуры. Только в провинции Ганьсу разрушены около пяти тысяч домов. В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение. В район стихийного бедствия направлены в общей сложности около полутора тысяч пожарных и спасателей.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал к масштабной поисковой операции. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9, глубина эпицентра – 10 км.

More than 110 people are confirmed dead after an earthquake of 5.9 magnitude earthquake hit northwest China.



Visuals of buildings being destroyed are coming up from various cities in Gansu and Qinghai province. #ChinaEarthquake #Earthquake pic.twitter.com/hSoPJTzoPR — News Print (@News_Print_Info) December 19, 2023

Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит, в частности Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, и особенно подвержен землетрясениям.

Одно из самых разрушительных землетрясений последних лет в Китае произошло в мае 2008 года в провинции Сычуань. Тогда погибли более 87 тысяч человек.

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