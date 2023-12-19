"Транспортный безвиз": движение товаров между Украиной и ЕС выросло более чем на 40%
За время действия соглашения о грузовых перевозках между Украиной и ЕС, так называемого "транспортного безвиза", движение товаров по дорогам из Украины с ЕС и наоборот выросло более чем на 40% Такие цифры опубликовал вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время заседания совместного комитета по этому соглашению, сообщает Европейская правда.
По сравнению с объемами 2021 года в 2022 году экспорт из Украины в ЕС по автодорогам вырос на 41%, а из Украины в ЕС – на 11%.
В целом за полтора года действия соглашения с Украиной в ЕС по автодорогам транспортировали на 47,5% больше товаров, чем к "транспортному безвизу", а с ЕС в Украину - на 44% больше.
"Главный вывод – что это соглашение поддерживает нашу экономику и экспорт. Так, например, подписание соглашения в этом году экспорт дорожным транспортом вырос на 30%, импорт – на 25%. Это подтверждает положительное влияние соглашения", – добавил Кубраков.
Министр также отметил важность полного разблокирования границы Украины с западными соседями.
"Предотвращение новых блокад в будущем должно стать принципом экономической безопасности нашего региона", – добавил Кубраков.
Напомним, Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. В марте 2023 ее действие продлили до 30 июня 2024 года.
Ключевым требованием польских и словацких перевозчиков, устраивающих блокады на границе, есть возвращение системы разрешений для украинских водителей.