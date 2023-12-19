США объявили о спецоперации в Красном море для защиты судоходства

США объявили о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian для защиты судоходства в Красном море. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Укринформ.

"Красное море – это важнейший водный путь, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю. Страны, поддерживающие основной принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы решить проблему, которую создает этот негосударственный субъект (хуситы – ред.)" , - заявил Остин.

Сообщается, что операция Prosperity Guardian объединяет несколько стран, в частности, Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива. .