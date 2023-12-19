Британская разведка: Украина добилась успехов в перехвате "супероружия" РФ

Британская разведка констатировала успехи Украины в перехвате российского "супероружия" - ракет "Кинжал", сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии по российско-украинской войне во вторник.

Британские аналитики отметили, что 14 декабря 2023 года Военно-воздушные силы России, вероятнее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Россия запустила как минимум одну такую ракету в центральную Украину, вероятно, нацелившись на военный аэродром.

"Кинжал", отметили в МО Британии, – одно из шести "супероружием", о которых президент РФ Владимир Путин объявил в 2018 году. Эти ракеты должны играть немаловажную роль в будущей военной доктрине России.

В войне на Украине Россия зарезервировала это оружие для целей, которые РФ считает высокоценными и хорошо защищенными.

Впрочем, подчеркнули британские аналитики, "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют. Многие пуски этих ракет, вероятно, не достигли поставленных целей, в то время как Украина также добилась успеха в перехвате атак этой якобы "непобедимой" системы.