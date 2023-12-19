Заводы Bosch в России продадут турецкому инвестфонду – росСМИ

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch ведет переговоры о продаже своих российских заводов по производству бытовой техники с инвестиционным фондом из Турции Can Holding.﻿ Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

По данным газеты, переговоры находятся в финальной стадии.

Ранее основным претендентом на российские заводы Bosch, расположенные под Санкт-Петербургом, был китайский концерн Hisense. Но китайская компания вышла из переговоров после того, как турецкий инвестфонд "предложил вдвое больше".

По словам собеседника издания, знакомого с ходом переговоров, Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox, Energia и другие), а также предоставлять производственные мощности другим компаниям.

Все условия готовящейся сделки неизвестны, но, по данным источника издания, соглашение не предусматривает обратного выкупа Bosch своих активов.

По словам участников рынка, Bosch последовательно уходит с российского рынка, выполняя как свои обязательства по сервисной поддержке, так и перед сотрудниками, которым перед увольнением выплатили годовой оклад. Недавно Bosch уволил последних 30 менеджеров, которые занимались продажей техники российским ритейлерам.

Российское подразделение Bosch - ООО "БСХ Бытовые приборы" - работало с 1994 года. На заводах компании в России выпускалось около 1 миллиона холодильников и стиральных машин в год. Кроме того, компания занималась сервисными услугами для бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.