В Черном море возросла минная опасность из-за штормов – ВСУ
Минная опасность в Черном море остается на высоком уровне из-за долговременных штормов. Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Минная опасность сохраняется на высоком уровне. Из-за того, что море штормит и штормы долговременны. Мы можем предполагать, что штормы как раз способствуют тому, что мины оттянуты на другие участки, в том числе подальше от навигационного коридора", - сказала Гуменюк.
Она добавила, что несколько дней назад после затишья штормов несколько мин принесло к побережью Николаевщины и Одесчины.