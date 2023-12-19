Северная Корея в очередной раз испытала баллистическую ракету

Под наблюдением лидера КНДР Ким Чен Инна Пхеньян в очередной раз провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявили в государственном агентстве Северной Кореи KCNA, сообщает Радио Свобода.

Речь идет, в частности, о Hwasong-18, твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете, которая считается самой мощной из существующих в Северной Корее. Встроенное твердое топливо усложняет обнаружение ее запусков по сравнению с ракетами на жидком топливе.

Ким Чен Ын по случаю запуска заявил, что КНДР не будет "игнорировать все безрассудные и безответственные военные угрозы врагов", и будет решительно противодействовать "наступательным действиям", чтобы отразить, как он назвал, усиление военных угроз со стороны Соединенных Штатов.

В сущности, Hwasong-18 может рассматриваться как ракета для удара по материковой части США. Нынешнее испытание КНДР ракеты стало третьим. Его два предыдущих запуска прошли в апреле и июле.

Аналитики не исключают, что, вероятно, ин продолжит деятельность по испытаниям оружия перед президентскими выборами в США в 2024 году. В то же время наблюдатели говорят, что Северной Корее все еще нужно провести более значительные испытания, чтобы доказать наличие исправных ракет, нацеленных на США.

США регулярно осуждают испытания КНДР.

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