Компенсация за пересадку: киевлянам за сутки вернули более 100 тысяч грн

За первые сутки пассажирам, вынужденным совершать пересадки на станции метро "Лыбидская", вернули почти 18,5 тысяч поездок. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации, сообщает Экономическая правда.

Какие поездки компенсировали:

9 729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт;

8 624 – дополнительные поездки в метро на синей ветке.

Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс грн, уточнили в КГГА.

Напомним, в Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.