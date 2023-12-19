Из политиков украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Притуле – опрос

Среди 9 известных политических деятелей больше всего доверия у украинцев вызывают президент Владимир Зеленский, телеведущий и волонтер Сергей Притула и мэр Киева Виталий Кличко.﻿﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-10 декабря, сообщает Украинская правда.

"Среди 9 политиков, о которых мы спрашивали, наивысшее доверие имеет В. Зеленский, которому доверяют 77% украинцев (хотя показатель доверия снизился с 90% в мае 2022 года), а не доверяют −22% (в мае 2022 года показатель составлял 7%).

Далее идет С. Притула, которому доверяют 69%, не доверяют − 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 года немного ухудшились). В тройку лидеров по доверию также входит В. Кличко с показателями доверия 52% и недоверия − 43%" , – отмечают социологи.

В то же время социологи подчеркивают, что в случае с Кличко есть довольно значительное проседание доверия − в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли − 18%.

Далее идет группа политиков, которым доверяет довольно значительная доля респондентов, хотя они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия (то есть им не доверяют больше людей, чем доверяют).

В частности, 33% респондентов доверяют главе ОП Андрею Ермаку, не доверяют − 51% (в мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть значительно больше доверяли).

Социологи отмечают, что пятый президент Петр Порошенко − единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Сейчас ему доверяют 27%, не доверяют − 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).

Также в этой группе нардеп, экс-глава ВР Дмитрий Разумков, которому доверяют 25%, не доверяют − 37% (в мае 2022 года было 35% против 25%). В то же время социологи отмечают, что в его случае надо учитывать, что 33% опрошенных не знают его.

Также в списке были нардепы Юлия Тимошенко и Юрий Бойко и экс-советник Зеленского Алексей Арестович. Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют − 87% (в мае 2022 года ей доверяли 18%, не доверяли − 74%). Бойко доверяют 9%, не доверяют − 71% (ранее соотношение было 11% против 66%).

"Отношение к Арестовичу стало диаметрально противоположным. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли − 62% против 21%, которые не доверяли. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют − 78%", − отмечает КМИС.

Исследование проходило 4-10 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 200 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.