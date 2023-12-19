Нехватка снарядов может заставить ВСУ жестко определять приоритетность на фронте – ISW

Российские и украинские войска, по всей вероятности, потратили значительные части запасов артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм советских времен. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

По мнению аналитиков, нехватка артснарядов в сочетании с задержками в оказании западной помощи могут задержать будущие контрнаступательные операции ВСУ.

"Недостаток артиллерии и задержки западной помощи, скорее всего, снизят способность Украины планировать и готовиться к этим действиям. Задержки в конкретном оперативном планировании Украины и обеспечении материальными средствами, необходимыми для подготовки к контрнаступлению, в свою очередь, вероятно, приведут к задержке проведения контрнаступительных операций в 2024 году" , – считают в ISW.

Эксперты со ссылкой на интервью командующего Таврической группой войск Украины бригадного генерала Александра Тарнавского отмечают, что украинские войска имеют недостаток снарядов калибра 122 мм и 152 мм по всей линии фронта. По его словам, это побуждает ВСУ к перераспределению боеприпасов и перепланировке военных задач. Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк также подтвердил наличие дефицита боеприпасов для артиллерии, добавили в ISW.

По данным аналитиков, у российских войск также проблемы с артиллерийскими боеприпасами, при этом, по оценке украинских и западных официальных лиц, ведут артиллерийский огонь в пять-семь раз интенсивнее.

В ISW отмечают, что и российские, и украинские войска, вероятно, исчерпали значительную часть своих запасов артснарядов 122 мм и 152 мм советских времен, что заставило обе страны искать их за рубежом. В частности, РФ получает боеприпасы из КНДР.

"Непонятно, какие задержки или препятствия могут возникнуть в попытках Украины и стран Запада получить снаряды 122 мм и 152 мм и как такие задержки могут способствовать текущему дефициту в Украине. Украинские войска все чаще используют предоставленные Западом 155-миллиметровые артиллерийские системы вдоль фронта" задержки западной помощи могут повлиять на имеющиеся поставки снарядов 155 мм, хотя недавно пакеты помощи США включали 155-мм снаряды" , – заявили в ISW.

Аналитики приводят слова Гаврилюка, который отметил, что Украина сосредотачивается на внутреннем производстве беспилотников, чтобы компенсировать дефицит артиллерийских снарядов и планирует производить боеприпасы 155 мм вместе с западными компаниями.