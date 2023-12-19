В Украине стало меньше тех, кто оптимистично оценивает ситуацию – опрос

В декабре 2023 года, по сравнению с маем 2022 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилось до 54%, свидетельствуют результаты опроса.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 4 - 10 декабря, сообщает Украинская правда.

"В Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, хотя все равно пока большинство населения оптимистично оценивают ситуацию" , – говорится в сообщении.

В частности, между маем 2022 года и октябрем 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%.

Доля тех, кто безусловно убежден в правильности направления, снизилась за весь период с 32% до 13%.

В то же время доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года (хотя доля тех, кто безусловно убежден в неправильности направления, составляет 12%).

Независимо от региона проживания примерно одинаковая доля населения (50-58%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении (и доля тех, кто так считает, превышает долю тех, кто видит неправильный путь развития страны).

Опрос КМИС проводился в течение 4 - 10 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.