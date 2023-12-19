Нардеп Гончаренко нашел дома прослушку: полиция расследует
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что полиция открыла уголовное производство из-за обнаружения прослушки у него дома, сообщает Украинская правда.
"Рассмотрено ваше депутатское обращение от 27.11.2023, которое поступило из Службы безопасности Украины, о совершении в отношении Вас уголовного преступления, а также по другим вопросам", – говорится в ответе Нацполиции на его запрос.
Полиция сообщает, что 11 декабря сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто производства по части первой статьи 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Начато досудебное расследование.