В Брянской области РФ заявили о трех атаках дронов
В России утром 19 декабря заявили о трех атаках беспилотников на Брянскую область. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
По словам Богомаза, над регионом "уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа". В атаке он традиционно обвиняет Украину.
"Обнаружена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.