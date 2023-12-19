Из-за непогоды обесточены более 130 населенных пунктов – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 19 декабря из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Самая сложная ситуация в Донецкой области - более 100 населенных пунктов без энергоснабжения более суток.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

В то же время из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных, добавили в компании.

В "Укрэнерго" также заявили, что потепление продолжает влиять на уровень потребления электроэнергии. В понедельник, 18 декабря, на улице было более чем на 4°C теплее, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 15 декабря (4,2°C против -0,2°C). Соответственно, суточный максимум потребления 18 декабря был утром и на 3,4% ниже, чем 15 декабря.

"Но общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно" , - заявляет "Укрэнерго".

При этом в течение суток на тепловых электростанциях 1 блок вышел в аварийный ремонт, еще 2 в текущий.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей, заверили в госкомпании.

Экспорт электроэнергии во вторник отсутствует.

В то же время импорт осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 4 981 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 475 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.