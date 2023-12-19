В Киевраде объяснили, могут ли закрыть мост Метро
В Киеве могут частично закрыть на ремонт и красную ветку метро, если экспертиза подтвердит аварийное состояния моста Метро. Об этом заявил глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета Андрей Витренко в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.
"Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать. Сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ", – сказал Витренко.
Депутат назвал "апокалиптическим" вариант развития событий с закрытием моста. В частности потому, что мосты в Киеве имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности ВСУ. Кроме того, в Киеве и так не хватает мостов для транспортного сообщения.
"Это страшное событие, которое может произойти в любой момент", – отметил Витренко.
По его словам, мост Метро находится в аварийном состоянии по меньшей мере два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.
"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт", - добавил он.
В Киеве процент аварийных мостов является критическим - 15% от общего количества. В частности, в аварийном состоянии - 2 столичных внеклассных моста - мост Патона и мост Метро. На последних двух зафиксировано сплошную коррозию главных элементов, трещины опор, разрушение бетона.