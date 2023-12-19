В Киевраде объяснили, могут ли закрыть мост Метро

В Киеве могут частично закрыть на ремонт и красную ветку метро, если экспертиза подтвердит аварийное состояния моста Метро.﻿ Об этом заявил глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета Андрей Витренко в эфире телемарафона, сообщает Экономическая правда.

"Если покажет экспертиза, что мост Метро нужно будет закрывать. Сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ" , – сказал Витренко.

Депутат назвал "апокалиптическим" вариант развития событий с закрытием моста. В частности потому, что мосты в Киеве имеют стратегическое значение, в том числе для деятельности ВСУ. Кроме того, в Киеве и так не хватает мостов для транспортного сообщения.

"Это страшное событие, которое может произойти в любой момент" , – отметил Витренко.

По его словам, мост Метро находится в аварийном состоянии по меньшей мере два года, однако бюджет на проведение капитального ремонта заложили только в этом году.

"Два года на это никто не обращал внимания, просто констатировали такой факт" , - добавил он.

В Киеве процент аварийных мостов является критическим - 15% от общего количества. ﻿﻿ В частности, в аварийном состоянии - 2 столичных внеклассных моста - мост Патона и мост Метро. На последних двух зафиксировано сплошную коррозию главных элементов, трещины опор, разрушение бетона.