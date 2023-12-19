В московских аэропортах объявлен план "Ковер" из-за беспилотников
В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" объявили план "Ковер". Россияне заявляют о работе ПВО. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Отметим, что план "Ковер" объявляют в том случае, если есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.
Как передают российские Телеграм-каналы, самолеты перенаправляются в другой аэропорт - "Шереметьево".
Предварительно, уже задержано несколько рейсов на вылет и на прилет.