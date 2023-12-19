У оккупантов на Купянском направлении вспышка "мышиной лихорадки" – ГУР

На Купянском направлении фронта во многих подразделениях россиян фиксируют вспышку так называемой "мышиной лихорадки", среди оккупантов растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и отсутствия медпомощи.﻿﻿ Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны, сообщает Украинская правда.

По данным разведки, "мышиная лихорадка" имеет вирусный характер и передается к человеку от грызунов − через прямой контакт с возбудителем, в результате вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания их в продукты питания, которые употребляет человек.

"Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.

Поскольку болезнь поражает почки, зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и имеет серьезные трудности с мочеиспусканием" , – сообщили в ГУР.

По данным разведки, жалобы на лихорадку от личного состава командование российской армии проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.