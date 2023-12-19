Путин в очередной раз повторил, что РФ не откажется от "целей СВО"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны России проти Украины. Об этом он заявил во время выступления на коллегии Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.
"Запад от своей стратегии сдерживание России не отказывается и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны - ред.) отказываться не собираемся", – сказал российсикй диктатор.
Путин пожаловался, что Запад "передает противнику разведанные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России.
Что такое "цели СВО"
- В оправдание полномасштабного вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задаче "денацификации и демилитаризации" Украины. В частности, 24 февраля 2022 года Путин заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".
- Пресс-секретарь Путина в феврале 2022 года заявлял, что "в идеале нужно освободить Украину, зачистить от нацистов", а Лавров в марте 2022 года заявлял, что "спецоперация призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории".
- После этого условные "цели СВО" менялись еще больше в риторике оккупантов. В частности, в июне 2023 года Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. В августе этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявлял, что цели войны против Украины уже достигнуты.