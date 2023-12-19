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Путин в очередной раз повторил, что РФ не откажется от "целей СВО"

Путин в очередной раз повторил, что РФ не откажется от "целей СВО"
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не откажется от так называемых целей войны России проти Украины.﻿﻿ Об этом он заявил во время выступления на коллегии Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

"Запад от своей стратегии сдерживание России не отказывается и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Что ж, и мы от своих целей СВО (войны - ред.) отказываться не собираемся", – сказал российсикй диктатор.

Путин пожаловался, что Запад "передает противнику разведанные в режиме реального времени, вооружение" и ведет гибридную войну против России.

Что такое "цели СВО"

  • В оправдание полномасштабного вторжения на украинскую территорию в феврале 2022 года Кремль заявлял о задаче "денацификации и демилитаризации" Украины. В частности, 24 февраля 2022 года Путин заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые 8 лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины".
  • Пресс-секретарь Путина в феврале 2022 года заявлял, что "в идеале нужно освободить Украину, зачистить от нацистов", а Лавров в марте 2022 года заявлял, что "спецоперация призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории".
  • После этого условные "цели СВО" менялись еще больше в риторике оккупантов. В частности, в июне 2023 года Путин сделал противоречивое заявление о целях нападения России на Украину: они у него одновременно и меняются, и не меняются. В августе этого года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявлял, что цели войны против Украины уже достигнуты.

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