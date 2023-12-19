У авиакомпаний РФ планируют изъять почти 40 самолетов – СМИ

В Ирландии рассматривают дело о самолетах, которые могут быть признаны угнанными. В связи с этим у российских компаний могут изъять 37 авиабортов за пределами России.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Из-за введенных весной 2023 года санкций против европейской "дочки" российской государственной транспортной лизинговой компании GTLK Europe и ее дальнейшей ликвидации внешние управляющие компании требуют арестовать приобретенные ею самолеты.

Отмечается, что ликвидаторы компании хотят продать лайнеры, чтобы рассчитаться с кредиторами.

В свою очередь, внешние управляющие дочерней компании требуют признать недействительными договоры, по которым суда были приняты в собственность лизинговой компании, а также права собственности компании на эти самолеты.

Так, в случае признания Высоким судом Ирландии претензий истцов, самолеты будут задерживать в аэропортах по всему миру как угнанные.