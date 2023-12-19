"Киевстар" возобновил работу интернета в метро Киева и Харькова
Мобильный оператор "Киевстар" заявил о возобновлении работы мобильного интернета в метро Киева и Харькова, сообщает Экономическая правда.
По словам оператора, сеть стабилизируется.
Также по состоянию на 13:00 19 декабря работают:
- 99% базовых станций;
- услуги связи и мобильного Интернета;
- SMS, международный голосовой роуминг;
- брендовые магазины.
При этом мобильный оператор продолжает улучшать работу "Домашнего Интернета", снимать ограничения по скорости мобильного интернета, а также - работать над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.
"Мы направили все наши силы на стабилизационные работы, а также присоединили к этому международных партнеров. Делаем все, чтобы как можно скорее устранить все последствия хакерской атаки", - говорится в сообщении.