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"Киевстар" возобновил работу интернета в метро Киева и Харькова

"Киевстар" возобновил работу интернета в метро Киева и Харькова
Фото: Facebook

Мобильный оператор "Киевстар" заявил о возобновлении работы мобильного интернета в метро Киева и Харькова, сообщает Экономическая правда.

По словам оператора, сеть стабилизируется.

Также по состоянию на 13:00 19 декабря работают:

  • 99% базовых станций;
  • услуги связи и мобильного Интернета;
  • SMS, международный голосовой роуминг;
  • брендовые магазины.

При этом мобильный оператор продолжает улучшать работу "Домашнего Интернета", снимать ограничения по скорости мобильного интернета, а также - работать над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге.

"Мы направили все наши силы на стабилизационные работы, а также присоединили к этому международных партнеров. Делаем все, чтобы как можно скорее устранить все последствия хакерской атаки", - говорится в сообщении.

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