РФ пригрозила "агрессивной Финляндии" после подписания оборонного соглашения с США

В МИД России 19 декабря вызвали посла Финляндии в Москве, которому заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе с РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с одобрением соглашения об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США, сообщает Европейская правда.

Захарова заявила, что соглашение "угрожает безопасности Российской Федерации", поэтому РФ примет "необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников".

Захарова сказала, что финские власти понесут ответственность за "превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации".

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен и государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 декабря в Вашингтоне подписали двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве – Defence Cooperation Agreement.

Соглашение упрощает военное сотрудничество и обучение – после его подписания перемещение войск и оборудования не потребует согласований на таком же высоком уровне, как до сих пор.

Также в документе прописано 15 зон, которые будут использовать военнослужащие США, и отдельные объекты в их пределах будут доступны только для США.

Переговоры по соглашению закончили в октябре 2023 года.

Соглашение будет официально утверждено со стороны Финляндии после решения парламента.