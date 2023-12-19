Путин заявил о проблемах в армии и поручил Шойгу модернизировать оружие

Президент страны агрессора Владимир Путин во вторник 19 декабря на коллегии Минобороны РФ с участием главы ведомства Сергея Шойгу заявил, что война в Украине выявила "проблемы" и изложил планы по дальнейшему вооружению и модернизации армии захватчиков, сообщает Украинская правда.

"Проведение специальной военной операции (войны в Украине - ред.) выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки, не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне" , – сказал Путин.

По словам Путина, россиянам надо серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников различных типов.

"Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию. Требует совершенствования и работа ПВО"" , - заявил президент страны-агрессора.

Также Путин заявил, что российскую армию необходимо оснащать, в частности, техникой на основе искусственного интеллекта и новых физических принципов.

При этом президент РФ указал на роль ядерной триады РФ. Он пригрозил, что до конца года россияне поставят 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард".