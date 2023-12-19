Зеленский анонсировал запуск покупки и продажи авто в "Дії"

В ночь на 20 декабря в Едином портале государственных услуг "Дія" будет запущена услуга покупки и продажи авто.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время во время "Дія Summit", сообщает Экономическая правда.

"Сегодня в полночь заработает онлайн услуга покупки и продажи авто в "Дія" , - отметил Зеленский.

"Всего лишь за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте" , - добавил глава государства.

Как отметил в ходе мероприятия вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, новая услуга позволит переоформить транспортное средство вообще без центров МВД. Это позволит значительно сэкономить время украинцев, ведь проверка авто и пользователей будет осуществляться автоматически, без участия администратора.

В свою очередь министр МВД Игорь Клименко добавил, что воспользоваться онлайн перерегистрацией смогут только те, кто впервые за год продает авто, поэтому "перекупы" не смогут воспользоваться "Дією" для своих схем.

Важно также, что оплата за транспортное средство не происходят в "Дії".

Во время бета-тестирования украинцы уже перерегистрировали в "Дії" 61 авто.

Сервис призван полностью изменит подход к купле-продаже авто в Украине. Услуга будет доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. В приложении продавцу нужно сформировать заявление в "Дії" и поделиться QR-кодом или ссылкой на договор. Покупателю лишь необходимо его подписать и выбрать - оставить старый номерной знак или изменить на новый со специальной серией.

Также в "Дії" также можно будет заказать доставку техпаспорта и нового номерного знака на отделение "Укрпочты", вместо того, чтобы повторно ехать в сервисный центр и стоять в очередях.