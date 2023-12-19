США выделят $150 млн на цифровую трансформацию Украины – посол

Соединенные Штаты Америки выделят Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для поддержки программы по цифровой трансформации.﻿ Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк во время Diia Summit, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Я хотела бы объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации - 150 млн долларов в течение 5 лет для программы по цифровой трансформации" , - сказала Бринк.

По ее словам, это поможет развить усилия по дальнейшему экономическому развитию, инвестициям и цифровой инфраструктуре, оцифровке процессов развития малого и среднего бизнеса и культивации новой бизнес-среды в Украине, а также поддержать прозрачное восстановление и поддержку системы "Мрия" и Prozorro.