В "Дії" стартовал обмен сертификата на жилье – Зеленский

На Едином портале государственных услуг "Дія" запустили обмен жилищного сертификата на жилье.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время Дия Summit, сообщает Экономическая правда.

"Теперь это будет работать онлайн. Эта неделя - стартовая, дальше услуга будет масштабироваться" , - сказал президент.

Он напомнил, что сейчас средний размер жилищного сертификата 2 млн грн.

На сегодня гражданами уже подано 7457 заявлений. Сформировано 1432 жилищных сертификата.

Напомним, в конце сентября в приложении "Дія" стали доступны для ознакомления жилищные сертификаты - их получили те украинцы, кто в рамках программы "еВідновлення" подавал соответствующую заявку на восстановление разрушенного жилья.