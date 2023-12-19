Дуда созывает Совбез Польши: будут говорить об Украине

Президент Польши Анджей Дуда 20 декабря созывает заседание Совета национальной обороны Польши, в котором впервые примут участие новый премьер Дональд Туск и члены его правительства. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера, сообщает Укринформ.

По словам главы BBN Польши, встреча запланирована на 12:30 (по киевскому времени) в президентском дворце "Бельведер".

"Обсуждаются вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы (обороноспособности – ред.)" , - отметил Севера.

Он сообщил, что у Польши три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

По его словам, еще в начале этого года Россия могла восстанавливать или производить 20 танков в год, а сейчас ее мощности в этом направлении выросли даже до 300 танков в год.