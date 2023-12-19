В США объяснили разницу между жертвами войн в Украине и Газе

Белый дом прояснил, в чем заключается разница между жертвами захватнической войны РФ в Украине и военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС в Газе. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Европейская правда.

Объясняя разницу, чиновник США указал, что в отличие от действий россиян в Украине, израильтяне не делают убийства, пытки и изнасилования гражданского населения в Газе целью войны, ведь это не входит в их планы и они не пытаются намеренно убивать гражданских.

"То, что делает (президент РФ) Путин – не является уместным сравнением (с действиями Израиля). Пытки, изнасилования, убийства гражданских, разрушение гражданской инфраструктуры, терроризирование целого населения – все это заложено в план войны Путина" , – отметил Кирби.

По его словам, эти действия кремлевского лидера объясняются тем, что он не может победить Украину "чисто с традиционной военной точки зрения", потому что Украина "лучше вооружена, лучше управляет войсками и контролирует их, и лучше обеспечена ресурсами".

"Так что же он делает? Он бомбит энергетическую инфраструктуру, пытается убивать невинных гражданских и пытается сломить волю украинского населения. И мы помогаем украинцам документировать эти военные преступления российских солдат на украинской земле" , – добавил Кирби.

"И это именно тот подход, который ХАМАС выбрал для себя, когда нарушил перемирие, действовавшее 6 октября, влетев на параплане на концерт и начав убивать невинных людей (в Израиле), которые были там, чтобы послушать музыку, убивать родителей на глазах у детей и наоборот. Это было преднамеренно" , – подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби также уточнил, что США призывают Израиль быть как можно более осторожными и проводить военную операцию как можно точнее, когда речь идет о минимизации жертв среди гражданского населения.