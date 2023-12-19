В Украине запускают услугу "єПідприємець": Федоров рассказал детали

Минцифры представило новую услугу для бизнеса под названием "єПідприємець". Теперь украинцы смогут получить сервисы, необходимые для ведения бизнеса по одному заявлению. Об этом во время "Дія.Самміт" сказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает Укринформ.

"Мы запускаем услугу "єПідприємець", которая похожа на "єМалятко". Когда рождается ребенок, то можно сразу до 10 услуг получить по одному завою, поэтому что-то похожее будет в направлении "єПідприємець". То есть, ты регистрируешь собственную компанию, регистрируешься как ФЛП – и сразу можешь зарегистрировать производственные мощности или выбрать другие услуги" , – сказал Федоров.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года Кабинет Министров принял постановление, которое позволит запустить на портале Действие комплексную услугу - "єПідприємець". Это комплексный сервис, объединяющий 12 услуг для бизнеса. Среди них — государственная регистрация ФЛП, регистрация плательщиком единого налога, предоставление информации о вакансиях, открытие банковского счета, регистрация декларации о пожарной безопасности и т.д.

Чтобы запустить бизнес, достаточно будет заполнить заявление на портале "Действие" через 20 минут, даже не выходя из дома. Кроме того, воспользоваться услугой "Предприниматель" можно будет на любом этапе запуска или развития собственного дела. В частности, можно выбрать две или более предлагаемых услуг. Например, действительные ФЛП смогут расширить свой бизнес, зарегистрировав еще одно кафе или киоск.