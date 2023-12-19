Эрдоган назвал условия для разблокирования вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ратификация парламентом Турции членства Швеции в НАТО зависит от одобрения Конгрессом США запроса Турции на приобретение истребителей F-16, он призвал оба законодательных органа действовать "одновременно". Об этом он заявил вечером 18 декабря, возвращаясь со встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, сообщает Лига.net.

Эрдоган отметил, что Канада и другие союзники по НАТО должны снять эмбарго на поставки оружия, наложенные на Турцию.

"Положительные сдвиги со стороны Соединенных Штатов по вопросу F-16 и соблюдение Канадой своих обещаний ускорят положительное отношение нашего парламента [к членству Швеции]. Все это связано между собой" , – сказал Эрдоган.

Он сказал журналистам, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поднял вопрос одновременного одобрения парламентом и Конгрессом Турции в ходе дискуссий на этой неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Если мы сделаем это одновременно, у нас будет возможность гораздо легче провести это через парламент" , – цитирует Эрдоган слова Фидана, сказанные Блинкену.

Эрдоган подал протокол о принятии Швеции в парламент в октябре, но процесс ратификации застопорился.

26 сентября 2023 года Эрдоган подчеркнул, что заявка Швеции в НАТО и покупка Турцией F-16 "не связаны между собой" и остаются на усмотрение парламента Турции, но завуалированно дал понять, что первого без второго не будет.

Анкара пригласила США истребители F-16 в октябре 2021 года. Соглашение на $6 млрд предусматривало продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, уже находящихся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такого соглашения обусловили ряд требований, в частности одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.